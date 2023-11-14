Çin'de Müzik Temalı Toplu Düğün Töreni
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Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bulunan asırlık Zhanqiao İskelesi'nde Pazar günü yapılan toplu düğün töreninde 100 çift sonsuz aşk yemini etti. Müzik temalı toplu düğünde keman, çello ve saksafon gibi enstrümanlarla performans sergilendi.
Toplu düğün töreninden çeşitli görüntüler
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bulunan asırlık Zhanqiao İskelesi'nde Pazar günü yapılan toplu düğün töreninde 100 çift sonsuz aşk yemini etti. Müzik temalı toplu düğünde keman, çello ve saksafon gibi enstrümanlarla performans sergilendi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingdao'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Yaşam