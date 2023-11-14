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Çin'de Müzik Temalı Toplu Düğün Töreni

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bulunan asırlık Zhanqiao İskelesi'nde Pazar günü yapılan toplu düğün töreninde 100 çift sonsuz aşk yemini etti. Müzik temalı toplu düğünde keman, çello ve saksafon gibi enstrümanlarla performans sergilendi.