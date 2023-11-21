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Çin'de Kardan Heykeller İlgi Odağı

21 Kasım 2023 20:02 , Son Güncelleme: 20:04 Yaşam Haberleri Abone Ol

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hegang kentinde 62 yaşındaki Wang Jinliang'ın yaptığı kardan heykeller, büyük ilgi uyandırıyor. Wang, kardan heykellerin her birini iki ila üç günde tamamlıyor. Heykeller tamamlandıktan sonra hava koşullarına bağlı olarak onarım çalışmaları gerekebiliyor.