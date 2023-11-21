Çin'de Kardan Heykeller İlgi Odağı
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hegang kentinde 62 yaşındaki Wang Jinliang'ın yaptığı kardan heykeller, büyük ilgi uyandırıyor. Wang, kardan heykellerin her birini iki ila üç günde tamamlıyor. Heykeller tamamlandıktan sonra hava koşullarına bağlı olarak onarım çalışmaları gerekebiliyor.
Kardan heykellerin çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hegang kentinde 62 yaşındaki Wang Jinliang'ın yaptığı kardan heykeller, büyük ilgi uyandırıyor.
Wang, kardan heykellerin her birini iki ila üç günde tamamlıyor. Heykeller tamamlandıktan sonra hava koşullarına bağlı olarak onarım çalışmaları gerekebiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hegang'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Yaşam