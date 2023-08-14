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Çin'de binanın içinden geçen tren ilgi odağı oldu

Yaşam Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de konut binasının içinden geçen monoray treni büyük ilgi çekiyor. Turistler trenin binanın içinden geçtiği anları izleyerek fotoğraflıyor.

HABER: Çin'de binanın içinden geçen tren ilgi odağı oldu

KATEGORI·: TOPLUM

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1. Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bir monoray treni bir binanın içinden geçiyor

HABERİN İÇERİĞİ

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de konut binasının içinden geçen monoray treni büyük ilgi çekiyor. Turistler trenin binanın içinden geçtiği anları izleyerek fotoğraflıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chongqing kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Yaşam

Çin Halk Cumhuriyeti Yaşam Haberler

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