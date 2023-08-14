Çin'de binanın içinden geçen tren ilgi odağı oldu
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Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de konut binasının içinden geçen monoray treni büyük ilgi çekiyor. Turistler trenin binanın içinden geçtiği anları izleyerek fotoğraflıyor.
HABER: Çin'de binanın içinden geçen tren ilgi odağı oldu
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1. Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bir monoray treni bir binanın içinden geçiyor
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Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de konut binasının içinden geçen monoray treni büyük ilgi çekiyor. Turistler trenin binanın içinden geçtiği anları izleyerek fotoğraflıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chongqing kentinden bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Yaşam