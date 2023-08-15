Cilt Ustası Ramazan Güler, Yıpranan Kur'an-ı Kerimleri Onarıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde cilt ustası Ramazan Güler, çok kullanımdan dolayı yıpranan Kur'an-ı Kerim'leri onarıyor. Babasından öğrendiği mesleği devam ettiren Güler, ücret almadan insanlara hizmet etmeyi ve duasını almayı amaçladığını belirtti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde cilt ustası Ramazan Güler, çok kullanımdan dolayı yıpranan Kur'an-ı Kerim'leri onarıyor.

Babası Mustafa Güler'den öğrendiği mesleği devam ettiren Ramazan Güler, "40 yıla yakındır bu işi severek yapıyorum. Parası olmayandan ücret almıyorum. Bir 'Allah razı olsun' demeleri yeter" dedi.

Bazı kişilerin yeni Kur'an-ı Kerim almak yerine ana babadan hatıra kalan eski Kur'an-ı Kerim'i 80-100 lira vererek yenilettiğini söyleyen Güler, "Bizim amacımız insanlara hizmet ve duasını almaktır" şeklinde konuştu. - MERSİN