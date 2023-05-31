Çıldır'da leyleklerin yuva kavgası kameralara yansıdı

Çıldır Eşmepınar köyünde leyleklerin yuva kavgası objektiflere yansıdı. Yörede baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yuvalarını kurarak yeni yavrularını doğaya kazandıracak. Binbir emekle yuvalarını tehlikeden uzak yüksekliklere inşa eden leyleklerin en büyük tehdidi yuvalarını tehdit eden başıboş leylekler.