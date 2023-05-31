Çıldır'da leyleklerin yuva kavgası kamerada
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Çıldır Eşmepınar köyünde leyleklerin yuva kavgası objektiflere yansıdı. Yörede baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler her yıl olduğu gibi bu yılda yuvalarını kurarak, yeni yavrularını doğaya kazandıracak. Binbir emekle yuvalarını tehlikeden uzak yüksekliklere inşa eden leyleklerin en büyük tehdidi yuvalarını tehdit eden başıboş leylekler.
Çıldır'da leyleklerin yuva kavgası kamerada
ARDAHAN - Çıldır Eşmepınar köyünde leyleklerin yuva kavgası objektiflere yansıdı.
Yörede baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler her yıl olduğu gibi bu yılda yuvalarını kurarak, yeni yavrularını doğaya kazandıracak. Binbir emekle yuvalarını tehlikeden uzak yüksekliklere inşa eden leyleklerin en büyük tehdidi yuvalarını tehdit eden başıboş leylekler.
Çıldır Eşmepınar köyünde elektirik direğinin tepesine yapmış oldukları yuvasını başıboş leyleklerden korumaya çalışan leyleklerin savaşı ilginç görüntüler oluşturdu.
Yuvayı ele geçirmeye çalışan yabancı leyleklerin saldırılarına karşı koyan leylekler yuvalarını büyük bir ustalıkla savundular. Yuvalarına saldırran başıboş leylekleri savuran leylekler zaferlerini yuvalarının tepesinde çıkardıkları gaga sesleri ile kutladılar.