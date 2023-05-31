Çıldır'da leyleklerin yuva kavgası kamerada

Çıldır Eşmepınar köyünde leyleklerin yuva kavgası objektiflere yansıdı. Yörede baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler her yıl olduğu gibi bu yılda yuvalarını kurarak, yeni yavrularını doğaya kazandıracak. Binbir emekle yuvalarını tehlikeden uzak yüksekliklere inşa eden leyleklerin en büyük tehdidi yuvalarını tehdit eden başıboş leylekler.