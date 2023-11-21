Çiğli Belediyesi, Çocuk Hakları Günü'nde farkındalık etkinliği düzenledi

Çiğli Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Çiğlili çocuklara yönelik farkındalık yaratacak bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi'nde bulunan Çocuk Oyun Odasında gerçekleştirilen etkinliğe Çiğlili çocuklar ve ebeveynleri birlikte katılım gösterdi. Uzman eğitmenlerin çocuklara sahip oldukları hak ve özgürlüklere ilgili bilgi verdiği etkinlikte, çocuklar sahip olmak istedikleri hakları ve hayal ettikleri dünyayı hazırladıkları dövizlerle anlattı.

"ÇOCUKLARI SEVİYORUZ, HAKLARINI KORUYORUZ"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çocuklar bizim gelecek güvencemiz. Onları yarınlara eğitimli, bilinçli, ahlaklı, duyarlı ve özgüvenli birer birey olarak yetiştirmek istiyorsak haklarına saygı duymalı ve öğrenmelerini sağlamalıyız. Bu doğrultuda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuklarımızla bir araya geldik. Haklarını anlattık. İsteklerini dinledik. Her çocuğun yaşam hakkının öncelendiği, eşit, özgür, mutlu ve onurlu birer birey olarak var olabilecekleri bir dünya umuduyla bir kez daha tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.