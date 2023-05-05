Çiğli Belediyesi, 1. Geleneksel Dayanışma Pikniği'ne ev sahipliği yapacak

Çiğli Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların katılım göstereceği Çiğli 1. Geleneksel Dayanışma Pikniği'ne ev sahipliği yapacak. Piknik etkinliği, 6 Mayıs Cumartesi günü Sasalı Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek ve çocuklar için şişme oyun parkı, çocuk tiyatrosu, halk dansları gösterileri, THM Konseri, Sako Band Balkan Müziği Topluluğu ve Emrullah konseri gibi etkinlikler düzenlenecek.

Çiğli Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların katılım göstereceği Çiğli 1. Geleneksel Dayanışma Pikniği'ne ev sahipliği yapacak.

Çiğli Belediyesi'nin organize edeceği piknik, 6 Mayıs Cumartesi günü 10.00-18.00 saatleri arasında Sasalı Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek. Sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların katılım göstereceği piknikte çocuklar için şişme oyun parkı, çocuk tiyatrosu, halk dansları gösterileri, THM Konseri, Sako Band Balkan Müziği Topluluğu ve Emrullah konseri düzenlenecek. Etkinlikte piknik sergileri ve yöresel ürün stantları da kurulacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için 6 Mayıs Cumartesi günü saat 09.30'dan itibaren piknik alanına araç kaldırılacak.

HIDIRELLEZ COŞKUSU YAŞANACAK

Piknik etkinliğinde baharı, bolluğu, bereketi ve doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez Bayramı, çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenecek çeşitli aktiviteler ile kutlanacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "BU BAHAR BAŞKA OLACAK"

Baharı büyük bir coşkuyla karşılayacaklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şöyle konuştu:

"STK ve dernek temsilcileriyle yaptığımız istişareler sonucunda Çiğlili hemşehrilerimize moral olması adına böyle bir etkinlik düşündük. Çiğli üst kimliğiyle ilçemizde faaliyet gösteren tüm dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katılım göstereceği Çiğli 1. Geleneksel Dayanışma Pikniği düzenleyeceğiz. Çiğli Belediyesi olarak masa, sandalye, jeneratör, ses sistemi, sahne, servis ve sanatçı gibi temel maliyetleri biz karşılayacağız. Çocuk ve yetişkinlere yönelik çeşitli ikramlarda bulunacağız. Bolluğun ve bereketin müjdecisi olan Hıdırellez Bayramını 7'den 70'e her yaştan vatandaşımıza hitap edecek aktiviteler ile kutlayacağız. 51 yıl önce tam bağımsız Türkiye ideali için verdikleri mücadele dolayısıyla dar ağacına gönderilen üç fidanı anacağız. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz piknik etkinliğimizi gelenekselleştirerek her yıl yeniden gerçekleştireceğiz. ÇIğli'de baharı büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Çiğli'nin bahar coşkusunu 14 Mayıs'ta ülkemizin tamamına yayacağız."