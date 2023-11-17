Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü ve İş Kadını İlay Kaymakçıoğlu Dünyaevine Girdi

Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü ve iş kadını İlay Kaymakçıoğlu'nun nikah töreni İzmir Arena'da gerçekleşti. Törene siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, nikah şahitliği yaparak 'Adeta Türkiye ittifakı' yorumunu yaptı.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü ve iş kadını İlay Kaymakçıoğlu dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Adeta Türkiye ittifakı" yorumunu yaptı.

Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü ve iş kadını İlay Kaymakçıoğlu'nun nikah töreni İzmir Arena'da gerçekleşti. Törene siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Davetliler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, AKP Grup Başkanvekili Hamzadağ, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Seferihisar Bleediye Başkanı İsmail Yetişkin gibi isimlerle il, ilçe başkan ve yardımcıları yer aldı.

Gümrükçü ve Kaymakçıoğlu'nun nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı. İlk defa böyle bir nikah kıydığını belirten Soyer, düğün katılımcıları ve nikah şahitleriyle ilgili "Adeta bir Türkiye ittifakı" ifadelerini kullandı. Soyer, "Ben 14 senedir nikah kıyıyorum, en son kızımın nikahını kıymıştım ama böyle bir nikahı ilk defa kıyacağım. Adeta bir Türkiye ittifakı, İzmir ittifakı" dedi, çifte mutluluklar diledi.

Çiftin nikah şahitliğini Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve Şebnem Bursalı, İyi Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uslu, Eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Köy-Kop İzmir Başkanı Neptün Soyer yaptı.

Çifte evlilik cüzdanını Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın takdim etti. Karayalçın da nikah şahitleri ve düğün katılımcıları için "İzmir ittifakı" benzetmesinde bulundu.