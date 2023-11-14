Çiftlikköy yeni sahil düzenlemesi ve güneşlenme terasları hizmete girdi. Kentlerin meydanlarıyla var olduklarına inanan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran Cumhuriyet Meydanı'nın ardından yıllardır atıl durumda bulunan Çiftlikköy Sahili'ni yeniledi. Vatandaşlar Güneşlenme Terasları'ndan denize de girebilecek.

Çeşme'nin kalbi Cumhuriyet Meydanı'nı yenileyerek kentin çehresini değiştiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çiftlikköy'de yeni sahil düzenlemesini tamamladı. Toplam 3 bin metrekare alanda kıyı tasarımı projesinin tamamının Çeşme Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yapıldığının bilgisini veren Oran, projenin sürdürülebilir hizmet anlayışıyla yapıldığının altını çizdi.

"ÇİFTLİKKÖYE'E YAKIŞIR BİR SAHİL YAPTIK"

Projeyi kısa sürede tamamlayarak Çeşmeliler'in hizmetine sokan Oran, "Çiftlikköy Sahilimizi yenileyerek ilçemize kazandırdık. Çeşme merkezde yaptığımız gibi sahil boyunca güneşlenme teraslarımız ve oturma alanlarımız, banklarımız Çiftlikköy'e çok yakıştı. Vatandaşlarımız buradan denize de girilebilecek. Yine vatandaşlarımıza hizmet edecek belediye şirketimiz Çeştur'a ait bir kafeteryamız mevcut. Engelli vatandaşlarımızı da düşünerek yenilediğimiz sahil düzenlememiz artık yurttaşlarımızın hizmetinde. Çiftliköy'ümüze hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.