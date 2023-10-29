Çiftçi Tarlasına 'Cumhuriyet 100 Yaşında' Yazdı

Çanakkale'de çiftçi Birol Günal, Cumhuriyet'in 100. yılında tarlasına traktörle sürerek 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı. Günal, Cumhuriyet'in önemini vurgulayarak farklı bir kutlama yapmak istediğini belirtti.

ÇANAKKALE'de çiftçi Birol Günal (24), Cumhuriyet'in 100'üncü yılında tarlasına traktörle sürerek 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı.

Lapseki ilçesinde çiftçilik yapan Birol Günal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlamak için traktörüyle tarlasına pullukla 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında farklı bir kutlama yapmak istediğini söyleyen Günal, 'Sonuçta Cumhuriyetimiz kolay kurulmadı, bugünlere kolay gelmedik. Dedelerimizden zamanla neler dinledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kolay kurmadı. 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazısını 5 saat uğraştım ve uzun süre bu tarlayı sürmeyeceğim" dedi. (DHA)