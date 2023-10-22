Çiftçi Tarlasına 'Cumhuriyet 100 Yaşında' Yazdı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çiftçilik yapan 61 yaşındaki Ergün Yerden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle tarlasına traktörün pulluğu ile 'Cumhuriyet 100 Yaşında' yazdı. Yaptığı çalışmayı dron ile çekip sosyal medya hesabından paylaşan Yerden'e yoğun beğeni aldı. Yerden, "Bu Cumhuriyet'in yaşaması, yaşatılması için bir çiftçi olarak böyle bir şey yaptım ve de memnunum" dedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi Gümüşkavak'ta çiftçilik yapan 61 yaşındaki Ergün Yerden, kış aylarında Ankara'da yaz aylarında da köyünde ikamet edip çiftçilikle uğraşıyor. Yerden, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü kutlamak için farklı bir çalışmaya imza attı. 72 dekar tarlasına traktörüne pulluk takıp 'Cumhuriyet 100 Yaşında' yazan Yerden, yoğun beğeni aldı.

"YÜZ YILI KUTLAMAK İÇİN 'CUMHURİYETİMİZ 100 YAŞINDA' DİYE BİR YAZI YAZDIM"

Çiftçi Ergün Yerden, yaptığı çalışmasını sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra çok sayıda tebrik mesajı aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yazıyı yazmamın amacı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'köylü milletin efendisidir' sözüne güvenerekten ben de bir çiftçi olaraktan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu güzelim ülkeden, bu güzelim topraklardan anmak için, yüz yılı kutlamak için 'Cumhuriyetimiz 100 yaşında' diye bir yazı yazdım. Kendi tarlam. Evde otururken bir anlık aklıma öyle bir şey geldi. Bir asker babası olarak da böyle bir yazıyı yazmayı kendimde hissettim. Böyle bir yazı da yazdım ve gayet de memnunum. Eşim, dostum da çok telefon açıyor, bu konuda kutluyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu Cumhuriyet'in yaşaması, yaşatılması için bir çiftçi olarak böyle bir şey yaptım ve de memnunum. Kutlamak amaçlı bu yüzyılı. Mazotun litresi 40 lira olmasına rağmen 500 lira da olsa bu yazıyı yine yazardım. Hata kabul etmiyor. Ufak bir hatam da oldu. 'Ş' harfinde bir telefon geldi ama işin doğrusu o telefonla sohbet ederken yanlış yaptım, tekrar diğer telefonları açmadım. Herhangi bir santimle-metreyle ölçmedim. Traktörün üstünde sadece mantıkla zekayla bir yazı yazdım. Ne mutlu Türküm diyene. Bu arada İsrail Filistin'deki çocukları katlediyor, onlar açısından da üzülüyorum. Masum çocukların katledilmesini de buradan kınıyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında yolu olmayan bir köyde çiftçiyim. Benim hala köyümün yolu yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu bir ülkede yol olmayan bir köy. Üzüldüm yani 2023'te hala yolumuz yok."

"ÜRETTİĞİMİZ ŞEYİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"

61 yaşında çalışmayı ve üretmeyi çok sevdiğini bildiren Ergün Yerden, tarımsal üretimde yaşanan sorunlara da değinerek, şunları söyledi:

"Ürettiğimiz şeyin karşılığını alamıyoruz. Biraz bu konuda da muzdaribim. Her şey yüzde 200- 300 artarken çiftçinin ürettiği bu sene buğday para yapmadı. 5 liraya, 5 buçuk liraya tüccara buğday satıldı. Girdiler çok ilaç, mazot, bir civata 100 lira. Şu gördüğünüz traktör 280 litre alıyor deposu. On bin küsur liraya doluyor deposu. Diyorlar ki; çiftçi şöyle kazanıyor. Hollanda'daki çiftçi Ferrari'ye Porsche biniyor ben de binmek isterim. Hollanda Konya'ya kadar toprağı olan bir ülke, bizim ülkemizin çiftçisi niye binmesin bir Ferrari'ye bir Porsche'ye. Niçin yani bir BMW'ye bir Mercedes'e bizler de binmek istiyoruz. veya çocuklarımız binsin. Çiftçinin yağmurda, soğukta hiç gecesi gündüzü yok, çalış, çalış, çalış, üretim, üretim, üretim. Hani biz babadan kalma bir şey. 7 yaşında traktörlere bindik. Şu traktörde 24 saat çalışıyorum, yorulmuyorum. Sadece tüccara sattığımız zaman parayı az alırsak o zaman çok üzülüyorum."