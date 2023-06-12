Çiftçi, rahatsızlanan buzağısını aracının bagajında veterinere getirdi

SİVAS'ta çiftçi Arif Yalman (53) rahatsızlanan 10 günlük buzağısını hafif ticari aracın bagajında veterinere getirdi. Buzağısına burada serum bağlanan Yalman, "Önce Allah'ın izniyle, sonra veterinerimiz sayesinde iyileşecek inşallah. Veteriner şimdilik sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Serumumuz bittikten sonra evimize döneceğiz" dedi.

Çaypınar köyünde çiftçilik yapan Arif Yalman, rahatsızlanan 10 günlük 'Sarıkız' adlı buzağısını hafif ticari aracının bagajına koyarak tedavi için il merkezinde bir veterinere getirdi. Zehirli ishale yakalanan Sarıkız'a muayenesi yapıldıktan sonra bagajda serum bağlandı. Hayvanın serum aldığı sırada sahibi Yalman, yola koyduğu sandalyede beklerken yorgunluktan uyuyakaldı.O anları anlatan Arif Yalman, "Buzağım rahatsız, iştahsız, annesini ememiyor. Zehirli ishale yakalandı. Getirdik, ilaç, iğne ve serum ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. İster istemez yorgunuz. Hayvancılıkla uğraşan adam yorgun olmaz mı? Gecemiz belli değil, gündüzümüz belli değil. Buzağının hastalanmasına ister istemez üzüldüm. Önce Allah'ın izniyle, sonra veterinerimiz sayesinde iyileşecek inşallah. Veteriner şimdilik sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Serumumuz bittikten sonra evimize döneceğiz" dedi. (DHA)