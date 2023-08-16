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Çiftçi Kuyuda Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'da su pompasındaki arızayı gidermek için kuyuya inen çiftçi Mustafa Sunkar (46), elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybetti. Viranşehir ilçesi Çalıcık Mahallesi'nde kuyuda su pompasındaki arızayı gidermek için çalışma yapan Mustafa Sunkar, elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sunkar, hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken; soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da su pompasındaki arızayı gidermek için kuyuya inen çiftçi Mustafa Sunkar (46), elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybetti.

Viranşehir ilçesi Çalıcık Mahallesi'nde kuyuda su pompasındaki arızayı gidermek için çalışma yapan Mustafa Sunkar, elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sunkar, hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken; soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Yaşam

Devlet Hastanesi Viranşehir Şanlıurfa Yaşam Haberler

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