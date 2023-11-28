Çiftçi, bahçesine zarar veren yaban domuzunu öldürdü

ANTALYA'da, çiftçi Enes Altıntaş (27), bahçesine zarar verip köpeğine saldırdığını öne sürdüğü yaban domuzunu ruhsatlı tüfeğiyle öldürdü. Yaban domuzunun 397 kilo ağırlığında olduğunu söyleyen Altıntaş, "Yaklaşık 7-8 senedir peşindeydim. Her gece 3-4 saat bekliyorduk, köpeğime saldırınca vurdum" dedi.

Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Enes Altıntaş, Kızılbel mevkisindeki evinde 25 Kasım akşamı, iddiaya göre, köpeğine saldıran iki domuza, av tüfeğiyle ateş edip birini vurdu.

Vurduğu domuzun 20 yaşlarında ve 397 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyen Enes Altıntaş, "Evimin önündeki kayısı bahçesinde domuzlar köpeğime saldırdı. Aksaray malaklısı köpeğimin havlama sesiyle dışarı çıktım, 2 azılı domuzun köpeğime saldırdığını fark edince, hemen ruhsatlı tüfek tesisatımla evimin arka tarafından üstlerine dolaştım. 6 el tek kurşunla ateş ettim. Yarayı alınca üzerime koşmaya başladı. Mermim bitti eve doğru kaçmaya başladım. Peşimi bırakıp bahçeden uzaklaştı. Biri yaralandı, diğeri öldü. Yaklaşık 7-8 senedir bu 2 domuzun peşindeydim. Çünkü evimin önündeki kayısı bahçemde yaklaşık 150 fidanımı yediler. Bahçeme çok zarar vermişlerdi. Her gece 3-4 saat bekliyorduk, vuramadık ama en son köpeğime saldırınca vurdum" diye konuştu. Enes Altıntaş, öldürdüğü domuzu uygun bir yere gömdüğünü söyledi. (DHA)