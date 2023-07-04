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Cide'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni

Cide'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni

Yaşam Haberleri

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Cide Kaymakamı Tuncay Karataş ve beraberindeki ilçe protokolü, Cide Limanı'ndan tekneyle açılarak şehitler anısına denize çelenk bıraktı. Törenin ardından yağlı direkten bayrak alma, kürek çekme ve serbest yüzme yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye girenlere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cide Kaymakamı Tuncay Karataş ve beraberindeki ilçe protokolü, Cide Limanı'ndan tekneyle açılarak şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Törenin ardından yağlı direkten bayrak alma, kürek çekme ve serbest yüzme yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye girenlere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Yaşam

Kabotaj Bayramı Denizcilik Kastamonu Cide Yaşam Haberler

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