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Cide'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, cankurtaran tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Cide ilçesinde serinlemek için denize giren 23 yaşında E.K. boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde görevli olan Cide Belediyesi cankurtaran personeli durumu fark etti. Cankurtaranın müdahalesi ile boğulmaktan kurtarılan genç denizden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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