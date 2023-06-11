CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı cam silerken düştü

Rize CHP Kadın Kolları eski başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, cam silerken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Ardal, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

RİZE CHP Kadın Kolları eski başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal (52), oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairesinde cam silerken, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Ardal, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Nurdal Tavukçuoğlu Ardal, binanın 5'inci katında oturduğu evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ardal, ihbarla çağrılan ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı olan Ardal'ın 14 Mayıs'ta 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde partisinden milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)