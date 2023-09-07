Ceyhan Nehri'nde Akıntıya Kapılan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adana'da Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri tarafından yapılan kalp masajıyla kişi tekrar hayata döndürüldü.

Adana'da Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kalbi duran şahsı itfaiye eri kalp masajıyla hayata döndürdü.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Nehri'nde vatandaşlar bir kişinin akıntıya kapıldığını görünce durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri akıntıya kapılan Yakup A.'yı nehirden çıkarttı. Kalbinin durduğunu fark eden bir itfaiye eri Yakup A.'ya olay yerinde kalp masajı yaparak tekrardan hayata döndürdü. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Yakup A.'yı Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. - ADANA