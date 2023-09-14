Ceyhan'da Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde oyun oynarken demir korkuluklara sıkışan 7 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yaşanan olayda çocuğun başı ve kolları korkulukların arasına sıkışmıştı. İtfaiye ekipleri, korkulukları genişleterek çocuğu kurtardı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde oyun oynarken başı ve kolları demir korkuluklara sıkışan 7 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Ceyhan İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde oyun oynayan bir çocuk, demir korkulukların arasına girmeye çalıştı. Başı ve kolları korkulukların arasına sıkışan çocuk, çıkmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çocuğun ağlaması üzerine durumu fark eden görevliler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Korkulukları genişleten ekipler, çocuğu sıkıştığı yerden kurtararak ailesine teslim etti. (DHA)