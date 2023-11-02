Ceyhan Belediyesi Cumhuriyet'i Hatıra Ormanı ve Resim Yarışmasıyla Kutladı

Ceyhan Belediyesi, Cumhuriyet coşkusunu, oluşturduğu hatıra ormanı ve resim yarışmasıyla taçlandırdı. Başkan Hülya Erdem, gelecek nesillere yeşeren bir miras bıraktıklarını belirtti. Ayrıca düzenlenen resim yarışmasında başarılı olan çocuklar da tebrik edildi.

Ceyhan Belediyesi, Cumhuriyet coşkusunu, oluşturduğu hatıra ormanı ve resim yarışmasıyla taçlandırdı.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün orman sevgisini göz önüne alarak Ceyhan Belediyesi Hatıra Ormanı oluşturduklarını belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ağaçlarımız yeşerecek, ormanımız büyüyecek, gelecek kuşaklara yemyeşil bir Ceyhan bırakacağız" dedi.

Ceyhanlı komşularıyla bir arada, omuz omuza, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, 100 fidanla taçlandırdıkları 100. Yıl Hatıra Ormanı'nı Ceyhan'a ve değerli Ceyhanlılara kazandırmanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Erdem, "Gelecek nesillere, umudun simgesi ile yeşeren bir miras bıraktık" diye konuştu.

MİNİKLERİN YARIŞMA COŞKUSU

Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenen canlı resim yarışmasının da ilçeye ayrı bir renk kattığını söyleyen Başkan Hülya Erdem, "Yarışmada emek sarf eden bütün evlatlarıma teşekkür ederim. İlk 3'e girme başarısı gösteren Melis Berra Demirel, Bertuğ Kurt, Aylin Çiftçi evlatlarımı tebrik eder başarılar dilerim. Cumhuriyet sizsiniz çocuklarım" dedi.

CEYHAN BAYRAKLARLA DONANDI

Cumhuriyet'in 100. yılına büyük bir coşku ve istekle hazırlanan, şehrin dört bir yanını bayrağın kırmızı-beyaz renkleriyle süsleyen, esnafı ve Ceyhanlıları da unutmayan Erdem, "Haydi Ceyhan bayrakları asalım, Cumhuriyetle yaşayalım. Bayrak ve vatan sevgimiz, sevdamız hiç bitmesin" ifadelerini kullandı.