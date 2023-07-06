Ceyhan Belediyesi Çocukları Eğlendirdi

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in çağrısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar hem karne sevinci yaşadı hem de özel gösterilerle eğlendi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in "Haydi Çocuklar Kent Meydanı"na çağrısı büyük bir karşılık buldu. Ceyhan Kent Meydanı'nı dolduran çocuklar hem karne sevinci yaşadı hem de gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Ceyhan Belediyesi Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin yeni mezunları da coşkuya ortak olurken, etkinlikte konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, çocukları geleceğe güvenle hazırlamanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

ÇOCUKLARA ÖZEL GÖSTERİ

Ceyhan Belediyesi'nin Basketbol, Futbol, Güreş, Tekvando, Türk Halk Oyunları ve Bale kursları öğrencilerinin özel gösterileri, etkinliğe renk kattı.

Etkinliğinde çocuklara çeşitli hediyeler de sunan Başkan Hülya Erdem, "Çocuklarımızı mutlu ve huzurlu görmek bizlere büyük bir keyif veriyor. Ceyhanlı çocuklarımızı eğlendirmenin, neşelendirmenin hazzı hiçbir şeyle değiştirilemez" diye konuştu.