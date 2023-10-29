Ceyhan Belediyesi Çalışanları Cumhuriyet'in 100. Yılını Vals Yaparak Kutladı

CEYHAN Belediyesi çalışanları, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını vals yaparak kutladı.

Cumhuriyet Haftası boyunca çeşitli etkinlikler ve konserlerle ilçe halkına coşku dolu anlar yaşatan Ceyhan Belediyesi, Ceyhanlılara Atatürk'ün en sevdiği dans olan vals gösterisini de izletti. Belediye çalışanlarının özenle hazırladığı vals gösterisini izleyen Ceyhanlılar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir coşkuya, sevgiye ortak olup güzel bir anı biriktirdi. Ceyhan'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması vals gösterisiyle de sınırlı kalmadı. Belediye Başkanı Hülya Erdem'le birlikte yüzlerce Ceyhanlı, fener alayları, meşaleler, 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' nidaları, özgürlük ve bağımsızlık haykırışlarıyla Ceyhan sokaklarında 100'üncü yıl yürüyüşü gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDEM: 'GURURLUYUZ'

Belediye Başkanı Hülya Erdem, 'Belediye çalışanlarımızın günlerce hazırlandığı, Atamızın en sevdiği dans olan vals gösterisini, hepsini ayrı ayrı komşum olarak gördüğüm, çok değerli ilçe halkımıza izletmek Cumhuriyetin 100'üncü yılında bizim için ayrı bir gurur ve onur kaynağı oldu. Yılmadan, yorulmadan omuz omuza özgürlük meşalesini yarınlara taşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak. Yaşasın Cumhuriyetimiz, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Gelecekte de bu güzel ülkenin birlik ve beraberliği daim olsun' diye konuştu. (DHA)