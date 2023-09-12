Çeşme'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk ve ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, çöplükte başlayan ve rüzgarının da etkisiyle önce otluk alana ardında ise ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bulunan çöplükte meydana geldi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle önce otluk alana ardından da ormana sıçardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 3 su ikmal aracı ve 5 dozerle alevlere müdahale edildi. Gece de devam eden müdahale ile alevler bu sabah kontrol altına alındı. Çöplükte soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR