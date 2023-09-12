Çeşme'deki yangın 19 saatte kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın, 19 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçramıştı. Bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edilerek yangına müdahale edildi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.