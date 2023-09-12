Çeşme'deki yangın 19 saatte kontrol altına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın, 19 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçramıştı. Bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edilerek yangına müdahale edildi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda etkili olan yangın yaklaşık 19 saatte kontrol altına alındı.
Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte dün saat 15.05'te çıktığı belirtilen yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçradı.
Bölgeye, 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 19 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam