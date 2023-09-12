Çeşme'deki çöplük yangını havadan ve karadan müdahaleyle durduruldu

İZMİR'in Çeşme ilçesinde dün çöplükte çıkıp otluğa sıçrayan yangının ilerlemesi, havadan ve karadan müdahaleyle durduruldu. Çöplükteki yangın sürerken, ekipler yangına karadan müdahale ediyor.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde dün çöplükte çıkıp otluğa sıçrayan yangının ilerlemesi, havadan ve karadan müdahaleyle durduruldu. Çöplükteki yangın sürerken, ekipler yangına karadan müdahale ediyor.

Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, otluğa da sıçradı. Dumanı fark edenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 dozer bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle otluk bölgedeki yangının ilerlemesi durduruldu. Çöplükteki yangın sürerken, ekipler yangına karadan müdahale ediyor.