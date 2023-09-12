Çeşme'deki çöplük yangını havadan ve karadan müdahaleyle durduruldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle durduruldu. Yangın 19 saattir sürerken, ekipler yangına karadan müdahale ediyor.