Çeşme'deki çöplük yangını havadan ve karadan müdahaleyle durduruldu
İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle durduruldu. Yangın 19 saattir sürerken, ekipler yangına karadan müdahale ediyor.
İZMİR'in Çeşme ilçesinde dün çöplükte çıkıp, otluğa sıçrayan yangının ilerlemesi havadan ve karadan müdahaleyle durduruldu. Çöplükteki yangın 19 saattir sürerken, ekipler yangına karadan müdahale ediyor.
Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler,
otluğa da sıçradı. Dumanı fark edenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 dozer bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle yangının otluktaki ilerlemesi durduruldu. Çöplükteki yangın 19 saattir sürerken, ekipler yangına karadan müdahale ediyor.
YANGINDAN ARŞİV GÖRÜNTÜLER
Haber-Kamera Kadir ÖZEN ÇEŞME, (İzmir), (DHA)-