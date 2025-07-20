Çeşme'de Sıcak Hava Plajları Doldurdu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde termometreler 37 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalanlar plajları doldurdu.

Hava sıcaklığının 37 dereceyi gösterdiği Çeşme ilçesinde sahillerde yoğunluk yaşandı. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ilçede, bunalanlar kendilerini sahile ve havuz başlarına attı. Yerli ve yabancı turistler ile ilçede yaşayan vatandaşlar özellikle Ilıca ve Altınkum başta olmak üzere plajları doldurdu. Hafta sonu olması nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşandı. Plajlarda kimileri denize girerek serinlerken, kimileri şezlonglara uzanıp güneşlendi, kimileri de kumda çocuklarıyla oynadı.

Haber - Kamera: İbrahim Evrim AYRAL / ÇEŞME (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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