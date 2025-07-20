Çeşme'de Sıcak Hava Plajları Doldurdu

İZMİR'in Çeşme ilçesinde termometreler 37 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalanlar plajları doldurdu.

Hava sıcaklığının 37 dereceyi gösterdiği Çeşme ilçesinde sahillerde yoğunluk yaşandı. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ilçede, bunalanlar kendilerini sahile ve havuz başlarına attı. Yerli ve yabancı turistler ile ilçede yaşayan vatandaşlar özellikle Ilıca ve Altınkum başta olmak üzere plajları doldurdu. Hafta sonu olması nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşandı. Plajlarda kimileri denize girerek serinlerken, kimileri şezlonglara uzanıp güneşlendi, kimileri de kumda çocuklarıyla oynadı.

Haber - Kamera: İbrahim Evrim AYRAL / ÇEŞME (İzmir),