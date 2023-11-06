Çeşme'de Denize Giren Şahsı Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde denize giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan şahsı arama kurtarma çalışmaları 2 gündür sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmaları gece boyunca da aralıksız sürdürülecek.

İzmir'in Çeşme ilçesinde denize giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan şahsı arama kurtarma çalışmaları 2 gündür sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme'nin Boyalık Plajı'nda 2 gün önce denize giren B.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlar ve dalgıç adamlar ile arama çalışmalarına katılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı helikopterle de havadan arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların gece boyunca da aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - İZMİR