Çeşme Belediyesi, Petekler Spor Park'ını hizmete açtı

Çeşme Belediyesi, proje bedeli 4 milyon 149 bin TL olan Petekler Spor Park'ını hizmete sundu. Parkta spor alanları, basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve kafe bulunuyor. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, yeşil alanları çoğaltarak vatandaşların aileleriyle nefes alabilecekleri bir yaşam alanı oluşturduklarını belirtti.

Çeşme Belediyesi, Alaçatı'nın merkezinde, yeni bir yaşam alanını hizmete açtı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Petekler Spor Park Çeşmemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Çeşme Belediyesi, proje bedeli toplam 4 milyon 149 bin TL olan, içerisinde spor alanları, basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve kafe bulunan Petekler Spor Park'ı Çeşmelilerin hizmetine sundu.

"YEŞİL ALANLARI ÇOĞALTIYORUZ"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, her yaşta her branşta spor ilkesiyle, kente kazandırdığı spor alanlarına yenilerini eklediklerini belirterek; "4 bin 200 metre kare alan üzerinde yer alan ve içerisinde basketbol/voleybol sahası, çocuk oyun alanı, fitness alanı, kafe alanı, oturma alanları ve kaya bahçesi bulunan Alaçatı Petekler Spor Parkı'nı kentimize kazandırdık. Betonu değil, yeşili arttırarak, meydanlarımızı, parklarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle ve sevdikleriyle nefes alabilecekleri bir yaşam alanını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.