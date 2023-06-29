Çeşme Belediye Başkanı Yangın ve Plaj Kullanımı Konusunda Uyarıda Bulundu

Bu bayramda da her bayramda olduğu gibi milyonlarca tatilciyi ağırlayan Çeşme'de Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, yangın riski ve plaj kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Yangın riskine karşı özellikle rüzgarlı havalarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Oran, plaj kullanımı ile ilgili olarak da "Plajlarımızı bulduğumuz gibi temiz bırakalım" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, ilçeyi ziyaret eden tatilcilerin huzur dolu bir bayram geçirmelerini sağlamak için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Çeşme'deki otel ve restoranlardaki doluluk oranlarının yüzde yüze ulaştığını kaydeden Oran, Kurban Bayramı'nı ilçede geçirenlere seslenerek, şunları söyledi:

"Çeşmemiz'in kıymetli misafirleri ve sevgili Çeşmeliler, yeşil alanlarımızda ateş yakan misafirlerimizi uyarmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum, yangın konusunda özellikle böyle rüzgarlı günlerde tedbirli olmalıyız. Plajların kullanımı konusunda da çöplerimizi çöp konteynerlarına atalım, atmayanları uyaralım. Plajlarımızı bulduğumuz gibi temiz bırakalım. Hepinize yeryüzündeki cennet Çeşme'de güzel bir bayram diliyorum."