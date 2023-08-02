Çeşme Belediye Başkanı Çiftlikköy Sahili'ni Yenilemek İçin Kollarını Sıvadı

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, atıl durumda bulunan Çiftlikköy Sahili'ni yenilemek için çalışmalara başladı. Sahil düzenlemesi projesi kapsamında güneşlenme terasları ve denize giriş imkanı sağlanacak.

Kentlerin meydanlarıyla var olduklarına inanan, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran Cumhuriyet Meydanı'nın ardından yıllardır atıl durumda bulunan Çiftlikköy Sahili'ni yenilemek için kollarını sıvadı. Vatandaşlar Güneşlenme Terasları'ndan denize de girebilecek.

Çeşme'nin kalbi Cumhuriyet Meydanı'nı yenileyerek kentin çehresini değiştiren Başkan Oran, Çiftlikköy'de yeni sahil düzenlemesi projesinin startını verdi. Toplam 3 bin metrekare alanda kıyı tasarımı projesi kapsamında ihalesi yapılan ve inşaatı devam eden sahilin tamamının projelerinin de Çeşme Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yapıldığının bilgisini veren Oran, projenin sürdürülebilir hizmet anlayışıyla ilerlediğinin altını çizdi.

"ÇİFTLİKKÖY'E YAKIŞIR BİR SAHİL YAPIYORUZ"

Projenin kısa sürede tamamlanacağının müjdesini veren Başkan Oran, "Çiftlikköy Sahil düzenlememizin ihalesini yaptık, inşaatı devam ediyor. Tıpkı Çeşme merkezde yaptığımız gibi sahil boyunca güneşlenme teraslarımız ve oturma alanlarımız, banklarımız olacak. Buradan denize de girilebilecek. Yine vatandaşlarımıza hizmet edecek belediye şirketimiz Çeştur'a ait bir kafeteryamız olacak. Engelli vatandaşlarımızı da düşünerek yenilenen sahil düzenlememizi kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çiftliköy'ümüze hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.