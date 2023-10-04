Çermik ilçesinde deprem mağdurları için bilgilendirme toplantısı yapıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde depremde mağdur olan hak sahiplerinin belirlenmesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Çermik ilçesinde hasar durumuna göre hak sahiplerinin belirlenmesi için Kaymakam Vahit Yılmaz başkanlığında, mahalle muhtarıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Yılmaz, evi yıkılmış ve ağır hasar almış vatandaşların hak sahipliği sürecini tamamladıklarını söyledi.

Deprem sonrası vatandaşları bu zamana kadar hiç bir şekilde mağduriyet yaşamadan getirdiklerini belirten Kaymakam Yılmaz, "Bundan sonra da inşallah tek bir kişi bile hak sahipliği konusunda mağduriyet yaşamayacaktır. Her türlü sizlerin istek ve taleplerini dinleyip çözüme kavuşturma noktasında elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız" dedi. - DİYARBAKIR