Çerkezköy'de Orman Yangını Çıktı
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Çerkezköy'ün Ambardere mevkisindeki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam