Çerkezköy'de Kontrolden Çıkan Tır Beton Elektrik Direğini Devirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan tır orta refüjde bulunan beton elektrik direğini devirdi. Kazada yaralanan olmazken, kopan kablolar ile yola devrildi.

Sabah saatlerinde Güveniş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada BSH Kavşağından Kumlugeçit yönüne giden M.Ç. yönetimindeki 34 HR 367 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi.

TREDAŞ anında müdahale etti

Beton direğin devrilmesi nedeniyle elektrik kabloları yola saçılırken, bu esnada yoldan aracın ya da yayanın geçmemesi ise olası facianın önüne geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edilirken, TREDAŞ ekipleri yola savrulan kabloların hemen elektrik akımını kesti. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, kabloların ekipler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ