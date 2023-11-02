Çerkezköy Belediyesi Yeni Düğün Salonlarının İnşaatını Tamamladı

Çerkezköy Belediyesi tarafından Kızılpınar ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne yapımı devam eden yeni düğün salonlarının kaba inşaatları tamamlandı. Salonlar, düğün, nişan, toplantı, konferans ve seminer gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çerkezköy Belediyesi tarafından Kızılpınar ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne yapımı devam eden yeni düğün salonlarının kaba inşaatları tamamlandı.

Geçen dönem Veliköy Mahallesi'nde güzel ve modern bir kapalı düğün salonu yapıldığını ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu anımsatan Belediye Başkanı Vahap Akay, "Bin 400 metrekare kapalı alana kurulan yeni düğün salonlarımız, çalışmaların tamamlanması ve hizmete açılmasının ardından vatandaşlarımızın düğün, nişan, toplantı, konferans ve seminer gibi etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek" dedi.

Her iki düğün salonunda da çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Akay, "Yoğun göç alan kentimiz için önemli derecede ihtiyaç haline gelen Kızılpınar ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kapalı Düğün Salonlarımızı hızla tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

EN KISA SÜREDE HİZMETE AÇILACAKLAR

Yıldırım Beyazıt ve Kızılpınar Mahallelerinde yapımına başlanan düğün salonlarının her ikisinin de kaba inşaatlarının tamamlandığını sözlerine ekleyen Akay, "Salonlarımızın betonarme ve çelik çatı karkas imalatları tamamlandı. İç dubar örme işlemleri devam ediyor. Ayrıca bir yandan da elektrik ve mekanik tesisat döşeme çalışmaları da sürüyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Düğün Salonumuzun çelik çatı makasları da monte edildi. Panel kaplamaları yapılacak. Düğün salonlarımızın montalama ve sıvalarının da yapılmasının ardından çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek" dedi.

Her iki düğün salonunun da depreme dayanıklı bir şekilde yapılmakta olduğunu vurgulayan Akay, "Salonlarımızın yapım çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.