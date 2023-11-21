Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi Öğrencileri Ankara Gezisinde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi öğrencileri, Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara gezisi kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ayrıca tarihi Ankara Kalesi, Birinci ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de gezdiler.

Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi öğrencileri, Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara gezisi kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi öğrencileri, Ankara gezisi kapsamında tarihi Ankara Kalesi'ni, Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak anılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhuriyet Müzesi olarak anılan İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

TARİHİ KALE'DEN ANKARA'YI SEYRETTİLER

Çerkezköy Belediyesi, Halk Akademisi bünyesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için Ankara gezisi düzenledi. Günü birlik düzenlenen Ankara gezisine katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu, ilk kez Anıtkabir'i ziyaret edecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. 17 Kasım Cuma sabahı saat 07.30'de Ankara'ya ulaşan Çerkezköy Halk Akademisi kafilesi ilk olarak tarihi Ankara Kalesi'ni gezerek, Ankara'yı kuş bakışı seyrettiler.

ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTILAR

Ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak anılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhuriyet Müzesi olarak anılan İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ankara gezisini tamamlayan öğrenciler, Cuma gecesi geç saatlerde Çerkezköy'e döndü.

ÖĞRENCİLERDEN ULU ÖNDERE SÖZ

Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi öğrencileri, "Atamıza, çok çalışıp başarılı olacağımıza dair söz verdik. Onun ilkeleri ışığında yürüyerek, bizlere emanet ettiği bu güzel vatana ve Cumhuriyete sahip çıkacağız" ifadelerini kullandılar. Öğrenciler, böylesine anlamlı bir gezi düzenleyen Belediye Başkanı Vahap Akay'a da teşekkür ettiler.