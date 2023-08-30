Çerkeş'te trafik kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada hayatını kaybeden genç binlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden Mutlu Aşağıyayla'nın cenazesi Çerkeş'e bağlı Bozcaarmut köyünde toprağa verildi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada hayatını kaybeden genç binlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Çankırı'nın Çerkeş'in ilçesine bağlı Karga köyü mevkiinde trafik kazası geçiren Mutlu Aşağıyayla, kaza sonrası yoğun bakım ünitesindeki tedavisinde yaşam savaşına yenik düştü. Aşağıyayla'nın cenazesi Çankırı'ya getirilmesinin ardından ikindi namazına müteakip Çerkeş'e bağlı Bozcaarmut köyünde toprağa verildi. Çok sayıda araç ve binlerce vatandaşın katıldığı cenazede vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. - ÇANKIRI