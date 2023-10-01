Çerkeş'te trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada devrilen otomobilde bulunan Kader A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ömer A. ise hayati tehlikesi devam ettiği için Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Ilıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. yönetimindeki 34 FS 2595 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Kader A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Çerkeş Devlete Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kader A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Ömer A. ise Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI