Çerkeş'te cep telefonuyla iki ayı görüntülendi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yaşanan su boru arızasını gidermek için ormana giden bir grup, cep telefonuyla iki ayıyı görüntüledi. Ayıların kaçarak bölgeden uzaklaşması anı kaydedildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iki ayı, cep telefona kamerasıyla görüntülendi.

Çerkeş'in bazı köylerinin su ihtiyacını karşılayan boruda yaşanan arızanın giderilmesi için Dağlı köyü Horhor mevkiine giden Kadıköy Köyü Muhtarı Ali Akgün ile beraberindekiler, ormanın içindeki iki ayıyı fark etti.

Akgün'ün cep telefonuyla çektiği görüntülerde, ayıların kaçarak bölgeden uzaklaşmaları yer aldı.