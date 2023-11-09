Çankırı'da hayatını kaybeden Çerkeş ilçesine bağlı Karga köyü muhtarı Cemalettin Gez için cenaze töreni düzenlendi. Muhtarın cenazesi köy mezarlığında defnedildi. Törene Çerkeş Kaymakamı, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı'da hayatını kaybeden Çerkeş ilçesine bağlı Karga köyü muhtarının cenazesi toprağa verildi.

Muhtar Cemalettin Gez için Karga köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından muhtarın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Gez'in yakınlarının yanı sıra Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İl Genel Meclisi Üyesi Hayati Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş ile vatandaşlar katıldı.

Bulgurlu, Gez'in vefatı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirerek, muhtarın ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.