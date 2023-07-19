Üye Girişi
Haberler

Çerkeş ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına eğitim programı düzenlendi

Yaşam Haberleri

Çerkeş ilçesinde, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Kimlik Paylaşım Sistemi ve evlendirme memurluğu konularında eğitim verildi. Program, mahalli idareler seçim sürecine ilişkin soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Çerkeş ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, ilçede görevli mahalle ve köy muhtarlarına Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Kimlik Paylaşım Sistemi eğitimlerinin yanı sıra köy muhtarlarına evlendirme memurluğu hakkında İlçe Nüfus Müdür Vekili Bayram Kaya tarafından eğitim verildi.

Program, yaklaşan mahalli idareler seçim sürecine ilişkin soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Yaşam

Bayram Kaya Cumhuriyet Hisarcık Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title