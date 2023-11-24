Cengiz Holding'e ait maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden mühendis toprağa verildi
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendisi Zekayi Can Çalık, Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde eşi gözyaşı döktü.
Cengiz Holding'e ait maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden mühendis toprağa verildi
5 aylık eşinin arkasından cenazede gözyaşı döken acılı eş, ayakta güçlüklü durabildi
GİRESUN - Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır maden arama şirketine ait bakır madeni ocağında önceki gece meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerden maden mühendisi Zekayi Can Çalık memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.
5 aylık evli olduğu öğrenilen Zekayi Can Çalık'ın cenazesi Giresun'un Eynesil ilçesi Ören beldesine getirilerek, cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, eşi Humay Çalık, ailesi, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde Can'ın eşi Hümay Çalık'ın güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Zekai Can Çalık, cenaze namazının ardından beldenin Kıran Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.