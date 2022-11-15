Cemil Kumaşçıoğlu'ndan Ankara'ya yeni bir mekan sürprizi

Uzun süredir bu sektörde faaliyet gösteren Cemil Kumaşçıoğlu, yeni yerinin açılışında Ankara'nın bilinen isimleri ve sevdikleriyle bir araya gelerek bir açılış töreni gerçekleştirdi. Çok sayıda bürokrat, sanatçı ve iş adamının katılımıyla açılışı gerçekleştirilen tören ile Ankara modern bir mekan kazandı.

"MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAMAYA BAŞLIYORUZ"

Kumaşçıoğlu "Uzun süredir bu sektörde insanları mutlu etmek için çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı çalıştık her zaman. Farklı bir konseptte açtığımız bu lokasyonda tamamen usta şefler tarafından hazırlanan menüler ile misafirlerimizi ağırlamaya başlıyoruz. İnsanların yeni tatlar karşısında tepkileri ve yorumları bizi daha çok motive ediyor" dedi.