Çelikhan ilçesinde deprem sonrası su sorunu çözülüyor

6 Şubat Depreminde ana su kaynağı kuruyan Çelikhan ilçesinde vurulan 5 kuyudan 3'ünde su bulundu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinin ana içme suyu kaynağı Şehmend depremle birlikte kurudu. Yine Karmkuk şebekesi heyelana maruz kalırken, Beypınarı şebekesi zarar gördü.

Depremden sonra ilçede su sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Çelikhan ilçesinin yaşadığı içme suyu sorunun çözümü vurulan 5 sondajdan 3'ünden su alındı.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "6 Şubat asrın felaketi olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli depremin Çelikhan ilçemizde yaşattığı tahribatların başında içme suyu sorunu geliyor. Geçen yıl ve ondan önceki yıl ilçemizde alt yapı çalışmalarını bitirmiştik. İçme suyu şebekelerini yeniledik. Kanalizasyon sistemini yeniden kurarak faaliyete geçirdik. Doğal gaz çalışmasını başlatıp, ilçenin büyük bölümüne vermiş, ana yollarımızın asfaltını tamamlamış, ilçe halkımızın güzel yaşama kavuşması adına temel sorunları hal etmiştik. Ancak deprem bizim yaptığımız çalışmalara çok büyük zarar verdi. Bu zararın en büyüğü de içme suyuna oldu.

İçme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için jeoloji ve jeofizik mühendisleri ile irtibat kurarak, sondaj çalışmalarına başladık. Tabi sondaj çalışmaları yaparken, bir yandan da Karmkuk ve Beypınarı'nda ki tesislerimizin onarımını yapıyoruz.

İlçemizde toplamda 5 sondaj kuyusu vurduk. Bu kuyularda 3 tanesinde su çıktı. Şu an ilçeye dönüşümlü su veriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçenin tamamına sürekli su vermeye çalışacağız. Bunun için uğraş veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN