Çekmeköy'de tıra çarpan kamyonun sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında, devrilen tıra çarpan kamyonun sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Çekmeköy'de devrilen tıra çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki Milev İvan Grozev'in kullandığı yabancı plakalı tır, Çekmeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bu sırada aynı yönden gelen Abdullah Geyik yönetimindeki cam yüklü 34 BFG 870 plakalı kamyon da tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Abdullah Geyik ve yanındaki Bayram Çiftçi, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolunun Edirne istikametinde bir süre aksama yaşandı.