Çekmeköy'de aşırı yağış nedeniyle iki araç mahsur kaldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Çekmeköy'de şiddetli yağmur nedeniyle 2 araç mahsur kaldı

İSTANBUL - Çekmeköy'de aşırı yağış nedeniyle iki araç mahsur kaldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Çekmeköy İlçesi Aydın Menderes Caddesi üzerinende yaşandı. Akşam üzeri aniden bastıran sağanak yağmur özellik Anadolu yakasında etkili olurken, Çekmeköy'de 2 araç yağmurun şiddetiyle mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve belediye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından mahsur kalan iki araç kurtarıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Serhat Alın, "yağışın etkisiyle şantiyenin kumu kalmış o yüzden araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri gelip kurtardı araçları" dedi.