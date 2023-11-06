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Çekmeköy'de Otomobil ile Hafriyat Kamyonunun Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada kamyon bariyerlere çarparak devrilirken otomobil ise şarampole savruldu. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.