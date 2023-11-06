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Çekmeköy'de Otomobil ile Hafriyat Kamyonunun Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

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Yaşam Haberleri

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada kamyon bariyerlere çarparak devrilirken otomobil ise şarampole savruldu. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy'de, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Ç. yönetimindeki 34 ETV 110 plakalı hafriyat kamyonu ile Ömer A. idaresindeki 34 YRP 10 plakalı otomobil Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kamyon bariyerlere çarparak devrilirken otomobil ise şarampole savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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