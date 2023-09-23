Çekmeköy'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, 20.30 sıralarında Çavuşbaşı Süleymaniye Caddesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede ekipler soğutma çalışmasına devam ediyor. - İSTANBUL