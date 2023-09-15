Çekmeköy'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Çekmeköy'de Nişantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Nişantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 500 metrekarelik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Yaşam